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Samsun'da vahşet! Ayrılmak isteyen kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

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#Samsun#Atakum#Cinayet
Samsunda vahşet Ayrılmak isteyen kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 14:31

Samsun'un Atakum ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü (47) başından vurarak öldüren Mert Okumuş (24), Arzu Açıkgöz'ün otomobiline binip kaçtı. Mert Okumuş, araçla seyir halindeyken başına silahla ateş edip, intihar etti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Mert Okumuş, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Dila Açıkgöz'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Okumuş, kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Okumuş, Arzu Açıkgöz'ün 55 AHP 964 plakalı otomobiline binip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Arzu Açıkgöz’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Okumuş, araçla seyir halindeyken başına silahla ateş edip, intihar etti. Okumuş'un intiharı sonrası polisin otomobile yaptığı müdahale, cep telefonu ile görüntülendi.

Güzellik salonu sahibi Arzu Açıkgöz ve Ordu'nun Ünye ilçesinde telefoncu dükkanı olan Mert Okumuş'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na, Ukrayna'da açıktan okuyan üniversite öğrencisi Dila Açıkgöz ise ifadesi için emniyete götürüldü.

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#Samsun#Atakum#Cinayet

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