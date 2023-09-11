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Samsun'da uzman çavuş, halı saha maçında savcılarla tartışmıştı: Silah taşıyamayacak

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#Samsun#Vezirköprü#Uzman Çavuş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 11:25

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaptıkları halı saha maçında iki savcıyla tartışan ve gözaltına alınan uzman çavuş Aykan D. (25), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kararı gereği, uzman çavuş Aykan D., silah taşıyamayacak. Aykut D.'nin ifadesinde, "Ben kimseye küfretmedim. Ben çevredekiler tarafından ağzımın kapatıldığını da hatırlamıyorum. Atılı suçları kabul etmiyorum. Küfür ve hakarette bulunmadım" dedi.

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Olay, 9 Eylül gece yarısı sıralarında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Adliye ve askeri personel ile avukatların olduğu halı saha maçında Aykan D. ile Cumhuriyet savcıları Ş.D. ve H.Ö. arasında tartışma çıktı. Sahadakiler, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

UZMAN ÇAVUŞ SİLAH TAŞIYAMAYACAK

Sabah, iki savcının talimatıyla UZMAN ÇAVUŞ Aykan D., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Aykan D., adliyeye sevk edildi. Aykan D., çıkarıldığı Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kararı gereği, uzman çavuş Aykan D., silah taşıyamayacak.

Samsunda uzman çavuş, halı saha maçında savcılarla tartışmıştı: Silah taşıyamayacak

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aykan D. ifadesinde, "Avukat Ö.F.A. ile aramızda bir gerginlik yaşandı. Kendisiyle maçtaki bir pozisyon ile ilgili konuşuyorduk bu çevrede yanlış anlaşılmaya neden oldu. Sahadaki kimseyi tanımıyordum. Savcı Ş.D. bana, 'Sen ne bağırıyorsun el kol yapıyorsun lan' dedi. Bu cümlenin o an kime hitaben söylendiğini anlayamadım. Bana elini kaldırdı ve sonradan savcı olduğunu öğrendim. Kendisine doğru yürüdüm ve 'Sen kime lan diyorsun' dedim. Beni tahrik edince yaklaştım, o esnada başka biri yanıma koşarak geldi ve bana 'Sen bana bak bana, kime cevap veriyorsun lan' dedi. Çevredeki arkadaşlar aramıza girdi ve yine sonradan kendisinin Savcı H.Ö., olduğunu öğrendim. Soyunma odasına gittiğimizde savcı H.Ö. eşya dolabından benim bulunduğum yere geldi. Ben de kendisine, 'Savcım siz herkesin üstüne böyle yürüyor musunuz' diyerek akabinde özür diledim. Savcı Ş.D. orada bana, 'Sen bekle göreceksin seninle görüşeceğiz' dedi. Ben kimseye küfretmedim. Ben çevredekiler tarafından ağzımın kapatıldığını da hatırlamıyorum. Atılı suçları kabul etmiyorum. Küfür ve hakarette bulunmadım" dedi.

Samsunda uzman çavuş, halı saha maçında savcılarla tartışmıştı: Silah taşıyamayacak

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Hala sahada yaşanan tartışma ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsunda uzman çavuş, halı saha maçında savcılarla tartışmıştı: Silah taşıyamayacak

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#Samsun#Vezirköprü#Uzman Çavuş

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