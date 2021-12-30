Samsun'da uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.K. ve H.E.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik polisinin İlkadım ilçesi İlyasköy mevkiisinde durdurmak istediği otomobil kaçmaya başladı. Kaçan araçtakiler ile polis arasında kovalamaca başladı. Samsun polisi kaçan aracı yakalamak için alarma geçti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren otomobilde bulunanlar ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

