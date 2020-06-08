Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5'i aynı aileden 9 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı. Çalışma başlatan ekipler, otobüsle Samsun'a geldiği belirlenen H.A.'yı Canik ilçesinde yakaladı. Detaylı arama yapan ekipler, H.A.'nın iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

NARKOTİK POLİSİNİN TAKİBİNDEYDİ

H.A.'nın yakalandığı olayla eş zamanlı olarak, uyuşturucu madde ticaretinden dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden kısa süre önce tahliye olan A.İ.'nin bulunduğu otomobil, polis ekiplerince Samsun girişinde durduruldu. Narkotik polisinin uzun süredir teknik ve fiziki takip sürdürdüğü A.İ. ile birlikte N.T., E.C. ve A.S. de gözaltına alındı. İstanbul'dan getirilen uyuşturucu madde ile bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan A.İ.'nin ailesinden N.İ., E.İ., M.İ. ve H.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.