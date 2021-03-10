MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun'da uyuşturucu operasyonu
GeriGündem Samsun'da uyuşturucu operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN'da polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 135 gram esrar maddesi ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sokak satıcıları' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik yaptığı çalışmada, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde şüphelendiği Murat Bahar ve B.Y.'yi durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada 6 paket halinde 135,13 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 88 şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 90 TL para ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, tamamlanan sorgularının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliye sevk edildi. Şüphelilerden Murat Bahar tutuklandı, B.Y. de adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi