Samsun'da tırın üzerinden düşen sürücü öldü

Balıkesir'den yüklediği çuvalları tırıyla Tekkeköy ilçesindeki bir fabrikaya getiren Ayhan Özcan (60), aracı park etti.



Brandasını açmak için tırın üzerine çıkan Özcan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Özcan'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.