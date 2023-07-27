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Samsun'da temmuz ayı rekoru: Çarşamba'da sıcaklık 40,2 derece oldu

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#Samsun#Çarşamba#Sıcaklık
Samsunda temmuz ayı rekoru: Çarşambada sıcaklık 40,2 derece oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 16:00

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hava sıcaklığı 40,2 derece olarak ölçüldü. Çarşamba ilçesi en sıcak nokta olurken, böylece kentin 25 Temmuz 1973'teki 37,5 derecelik temmuz ayı rekoru kırılmış oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Samsun şehir merkezinde de 12.00-15.00 saatleri arasında termometreler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye kadar çıktı. Nem oranının yüzde 41 seviyelerinde seyrettiği kentte, vatandaşlar plaja akın etti.

Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerde ağaç gölgesine sığındı. Öte yandan Çarşamba ilçesinde sıcaklık, saat 14.15 itibarıyla 40,2 derece olarak ölçüldü. Çarşamba, bu rakamla kentteki en sıcak nokta oldu ayrıca bir rekor kırıldı.

Meteoroloji'nin temmuz ayı verilerine göre, Samsun'da en son 25 Temmuz 1973'te hava sıcaklığı 37,5 derece olarak ölçülmüştü. 

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#Samsun#Çarşamba#Sıcaklık

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