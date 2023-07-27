Samsun'da temmuz ayı rekoru: Çarşamba'da sıcaklık 40,2 derece oldu

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Samsun şehir merkezinde de 12.00-15.00 saatleri arasında termometreler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye kadar çıktı. Nem oranının yüzde 41 seviyelerinde seyrettiği kentte, vatandaşlar plaja akın etti.

Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerde ağaç gölgesine sığındı. Öte yandan Çarşamba ilçesinde sıcaklık, saat 14.15 itibarıyla 40,2 derece olarak ölçüldü. Çarşamba, bu rakamla kentteki en sıcak nokta oldu ayrıca bir rekor kırıldı.

Meteoroloji'nin temmuz ayı verilerine göre, Samsun'da en son 25 Temmuz 1973'te hava sıcaklığı 37,5 derece olarak ölçülmüştü.