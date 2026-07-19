Samsun'da tekne faciası: 2 ölü, 1 kayıp

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Costal mevkisinden denize açılan, içerisinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Denizde mahsur kalan aile üyelerinden Kadir Ç. (31) kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, Rabia Ç. (25) ve Rana D. (22) ekiplerce kurtarıldı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu Zübeyde D. (42) ve Mehmet D'nin (51) ise cesedine ulaştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar suda, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de havadan arama çalışması ile kayıp Ekrem D'nin (37) bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.