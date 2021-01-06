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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Samsun'da taş yüklü kamyon uçurumun kenarına devrildi: 1 yaralı

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Samsun'da taş yüklü kamyon uçurumun kenarına devrildi: 1 yaralı
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Samsun'da taş yüklü kamyonun virajı alamayarak uçurumun kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Samsunda taş yüklü kamyon uçurumun kenarına devrildi: 1 yaralı
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Antyeri Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Öcal idaresindeki 06 BKN 202 plakalı bir inşaat firmasına ait taş yüklü kamyon virajı alamayarak uçurumun kenarına devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Nihat Öcal, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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