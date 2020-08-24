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Hakan AKGÜN/VEZİRKÖPRÜ (Samsun) (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Samsun'da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü

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Samsun'da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, açtıkları 5 metre derinliğindeki kanalda içme suyu boru bağlantısı yapan Hayati (25) ile kardeşi Kenan Ak (22), meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Halilbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede eve içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantılarını yapan Kenan Ak toprak altında kaldı. Olayı gören ağabey Hayati Ak, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Bu sırada meydana gelen ikinci toprak kaymasında Hayati Ak da göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı ve yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda 2 kardeşin cansız bedenleri, göçükten çıkarıldı. Hayati ile kardeşi Kenan Ak'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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