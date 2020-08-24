Samsun'da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü

Olay, gece saatlerinde ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Halilbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede eve içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantılarını yapan Kenan Ak toprak altında kaldı. Olayı gören ağabey Hayati Ak, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Bu sırada meydana gelen ikinci toprak kaymasında Hayati Ak da göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı ve yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda 2 kardeşin cansız bedenleri, göçükten çıkarıldı. Hayati ile kardeşi Kenan Ak'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.