Samsun'da sosyal konut projesi kura çekimi: Adı çıkanlar sevinçten ağladı

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde şehit yakınları, engelliler, emekliler, gençler ve normal gelirli vatandaşlar için yapılacak olan 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Samsun’da yapılacak olan 4 bin 350 konutun kura çekimleri başladı. Şehit Ömer Halis Demir Kongre Merkezinde düzenlenen kura çekilişi Samsun 1’inci Noterliği tarafından yapıldı. Şehit, gazi yakınlarına ayrılan yüzde 5’lik kontenjana başvuran 82 kişi direkt hak sahibi olurken, yüzde 5 engelli vatandaşlara, yüzde 20 emekli ve genç kontenjanı yüzde 50 olarak normal gelirli vatandaşlara ayrılan kontenjanlar için 3 gün sürecek kura çekimleri yapılacak.

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Samsun ’da inşa edilecek olan 4 bin 350 konut için toplam 57 bin 741 başvuru yapıldı. 5 farklı kategoride torbalanan hak sahibi isimleri noter huzurunda kura çekimine başlanılan kuranın ilk 3 çekimini Samsun Valisi Zülkif Dağlı gerçekleştirdi. Kurada adını duyan vatandaşlar duygulu anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.Hak sahibi olan Celil Yüksel (66), “Yıllardır özlemle beklediğim şey bugüne nasipmiş. Allah’ım herkese nasip etsin. Çok güzel duygu kendim oturmak için değerlendireceğim ama yıllar sonra çocuklara kalacak. Bu yöntem olmadan ev almak mümkün değil, ev almaya gücümüz yetmezdi. Devletin bize verdiği bir imkan emekli maaşım var. Geriye kalanı ödeme şansımız var. Bana çıkacak diye hiç ümidim yoktu. Çocuklarımın baskısı ve isteğiyle gelmiş oldum” dedi.