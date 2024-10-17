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Samsun'da sokak ortasında taciz iddiası! Güvenlik kamerası görüntüleri izlenince tutuklandı

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#Samsun#İlkadım#Taciz
Samsunda sokak ortasında taciz iddiası Güvenlik kamerası görüntüleri izlenince tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 13:50

Samsun'da yolda yürürken yanından geçen B.C.'ye(26) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan O.A. (29), tutuklandı.

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Olay, dün, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.C. (26) yolda eşi ve babasıyla yürürken, yanından geçen O.A.'nın kalçasına eliyle dokunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

O.A., üzerine atılı suçlamaları reddedip, elleri cebinde yürüdüğünü öne sürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin ellerinin cebinde olmadığını, yanından geçerken B.C.'nin irkildiğini tespit etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.

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#Samsun#İlkadım#Taciz

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