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Oğuzhan UYSAL- Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Samsun'da sokak ortasında dehşet

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Samsun'da sokak ortasında dehşet

Samsun’da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ersin A.’nın (17) başına, fırlatılan bıçak saplandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.’nın başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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