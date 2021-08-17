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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ TERME (Samsun), (DHA)-
Haber Giriş: 17.08.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Samsun'da silahlı saldırı! Fındık toplamaya gelmişlerdi... Anne öldü, kızı yaralı

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Samsun'da silahlı saldırı! Fındık toplamaya gelmişlerdi... Anne öldü, kızı yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde, husumetli olduğu akrabası Erkan A.'nın (40) silahlı saldırısında Hacer A. (37) hayatını kaybetti, kızı Ebru A. (16) ağır yaralandı. Erkan A., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, anne- kızın İstanbul'dan fındık toplamak için memleketlerine geldiği öğrenildi.

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi’nde meydana geldi. Hacer A., çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan fındık toplamak için memleketi Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi’ndeki evlerine geldi. İddiaya göre, Hacer A.’nın kızı Ebru A. ile evlenmek isteyen ancak kabul edilmeyince aralarında husumet oluşan akrabaları Erkan A., evlerine zorla girdi. Erkan A. ile Hacer A. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Erkan A., belinden çıkardığı tabancayla anne ve kızı vurup, kaçtı.

Samsunda silahlı saldırı Fındık toplamaya gelmişlerdi... Anne öldü, kızı yaralı

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Hacer A.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Ebru A. ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ebru A., hayati tehlikesi olduğu için buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaçan Erkan A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

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