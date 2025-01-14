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Samsun'da sigortadan para almak için kendi marketini soymuş! Sorguda itiraf etti

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#Samsun#Hırsızlık#Sigorta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 10:24

Samsun'un İlkadım ilçesinde, marketten 500 paket sigara ve 90 bin lira çalan hırsızlık şüphelisinin, dükkanın sahibi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.B.T. (37), ifadesinde, yüklü miktarda borcu olduğunu, sigorta şirketinden tazminat almak için olayı kurguladığını itiraf etti. İ.B.T hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında, İ.B.T.'nin, İlkadım ilçesi Lise Caddesi’ndeki marketinden 500 paket sigara, 90 bin lira, kamera kayıt cihazı ve POS cihazının çalındığını ihbarıyla çalışma başlattı.

Ekipler, incelemelerinde İ.B.T. ile güvenlik kamera kayıtları arasında çelişki gördü. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, marketin arkasındaki duvarın kırıldığını, çelik kasanın bilerek açık bırakıldığını ve iş yerinin dağıtılıp, kasten hırsızlık izlenimi yapıldığını belirledi. Görüntülerde, arka duvardan girip olayı gerçekleştirdikten sonra ön kapıdan çıkıp araca binip kaçan şüphelinin iş yeri sahibi İ.B.T. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, yüklü miktarda borcu olduğunu, sigorta şirketinden tazminat almak için olayı kurguladığını itiraf etti. İ.B.T.’nin sigorta şirketine sahte eksper raporu düzenlettiği de ortaya çıktı. Şüphelinin marketten çıkıp kaçtığı anlar ise başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldı. Soruşturma sürüyor.

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#Samsun#Hırsızlık#Sigorta

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