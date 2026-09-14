Samsun’da şehir hastanesi açan Erdoğan: İyi ki eleştirilere kulak asmadık

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Rize programının ardından Samsun’da şehir hastanesi açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Samsun’a yatırımlarla gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf yok, icraat var icraat. Kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Size Rizeli kardeşlerimin selamlarını getirdim. Orada yapılan eserlerimizin de açılış heyecanını yaşadık. Şimdi de istiklalin şehri Samsun’dayız. Sizlerle birlikte şehir hastanemizin açılışını yapıyoruz. Samsun bizim gururumuz, gözbebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun’a mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız.

BU HASTANEDE YOK YOK

Burası Samsun Şehir Hastanesi… Laf ola beri gele yok. Bugünden itibaren hizmete girmesi ile Samsun bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecek. Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi... Tüm bunlara ilave olarak toplam 2 bin 66 araçlık otoparkı ile Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. Bitmedi. 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason. 34 röntgen olmak üzere hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. 548’i uzman hekim olmak üzere 5 bin 419 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastanemiz çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. 17 milyarlık yatırım bedeli ile bu muhteşem tesisin Samsun’umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehir hastanemizde görev yapacak personelimizden de beklentilerimiz var. Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanları ile imkânları ile kardeşlerim geldiğinde onlara kucak açacak. Samsun’un toplam yatak kapasitesi 5 bin 415’e yükselmiş durumda.

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DOKTOR, HEMŞİRE SAYILARI ARTTI

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Şehir hastaneleri projesi benim hayalimdi. SSK’lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Aksaklıkları yaşı 40 üzerindeki kardeşlerim gibi ben de tecrübe ettim. Eski Türkiye’nin dili olsa da konuşsa. 25-30 sene önce hastanelerimizin hangi durumda olduklarını geçlerimize gösterebilsek. Sağlam girenin hasta çıktığı; ilaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildiği, vatandaşın insan yerine konulmadığı o kötü günleri beraber yaşadık. 2002’de önceliklerimizin başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Doktor hemşire sayısını, ambulans sayısını kat kat artırdık. Parası olmayanın hastanelerde rehin alındığı manzaralara son verdik. 24 yıllık yatırımlar ile Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir alana ulaştı. Önceden sağlık hizmeti almak için yurtdışına giderken bu tersine döndü ve her yıl yüz binlerce yabancı hasta Türkiye’de şifa arıyor. 27 şehir hastanemizi tamamladık. 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern sağlık üssü olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Projesi devam eden 8 şehir hastanemiz var. Bunlarla Türkiye 21 yeni şehir hastanesine kavuşacak. ”

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‘TÜRKİYE’DE DARBELER DEFTERİ KAPANMIŞTIR’

Sandıkta bize görev, yetki veren sorumluluk yükleyen vatandaşın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Dün (önceki gün) demokrasi tarihimize kara leke olarak geçen 12 Eylül’ün yıldönümüydü. Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden 46 yıl geçti. Milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan vatandaşlarımızı dar ağacına gönderdiler. Gencecik fidanlarımızı kaybettik. Umutlarımızı yaşama sevincimizi kaybettik. Sadece derin yaralar açmadı, aynı zamanda Türkiye’nin büyümesine ağır darbeler indirdi. Ülkemiz vesayetçilerin keyfi idaresine mahkûm edildi. Bugünkü birçok sorunların temelinde 12 Eylül darbesi var. Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Türkiye’de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Bizler 12 Eylül ve 28 Şubat faillerinin hesap vermesi için kararlılığımızı gösterdik. Bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse canımız pahasına koruyacağız.”

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1.458 YATAK KAPASİTELİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Samsun Şehir Hastanesi, 17 milyar liralık yatırımla hayata geçti. 1.458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi var.

EMİNE ERDOĞAN’DAN SAMSUN PAYLAŞIMI

- Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, “İnsanı merkeze alan bu kıymetli eserlerin Samsun’a kazandırılmasında emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

KOMŞU ZİYARETİ

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’a gitmek üzere Rize’den ayrılmadan önce memleketi Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi. Komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan, yanına gelen hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ROŞ AŞANA BAYRAMI’NI KUTLADI

- Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, yayımladığı mesajında, “Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı’nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SİSTEMİNE ‘HANÇER’ DEDİLER

Vatandaşın ‘Yapandan Allah razı olsun’ dediği bu hastaneler ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Sağlık sistemine hançer vuruyor dediler, hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri yüz yılın sağlık krizi olan koronavirüste çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Krizi en rahat yöneten ülkelerden biri olduk. Ne kadar vizyoner, stratejik yatırımlar olduğu herkes tarafından anlaşıldı. İyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz, hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz.

ERDOĞAN’DAN ‘SAKARYA’ MESAJI: HARP TARİHİNE GEÇECEK ZAFER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi’nin 105. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda özetle şunları aktardı: “Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muhaberesi, bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur. Yokluklar içerisinde, en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muhaberesi’nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum.”