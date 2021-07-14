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Mehmet Emin COŞKUNDERE/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 14.07.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Samsun'da sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! İskelet kıyıya vurdu

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Samsun'da sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! İskelet kıyıya vurdu

Samsun'da sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran iskeleti fark etti. İhbarla sahile gelen ekipler, iskeleti alıp, Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

Olay, dün Terme ilçesine bağlı Sancaklı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ve insana ait olduğu sanılan iskeleti görünce jandarmaya haber verdi.

Samsunda sahilde yürüyüş yapanlar fark etti İskelet kıyıya vurdu

İhbar üzerine sahile gelen ekipler, iskeleti bulunduğu yerden alarak, Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

Samsunda sahilde yürüyüş yapanlar fark etti İskelet kıyıya vurdu

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