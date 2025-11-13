×
Samsun'da sahilde görüldü! Fark eden vatandaşlar şok oldu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 10:36

Samsun'un Atakum ilçesinde nadir görülen mavi yengeç kıyıya vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen yengeç yeniden denize salındı.

Atakum İncesu sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıda farklı renkte bir yengeç olduğunu fark etti. Yapılan incelemede yengecin Akdeniz ve Ege kıyılarında sıkça rastlanan ancak Karadeniz'de nadir görülen "mavi yengeç" olduğu belirlendi. Vatandaşlar, mavi yengeci cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra geri denize bıraktı.

KARADENİZ'DE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Uzmanlar, mavi yengeçlerin istilacı tür olarak değerlendirilebileceğini, yerli yengeç ve balık popülasyonları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Mavi yengeçlerin genellikle sıcak denizlerde yaşadıkları, son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz'de de görülmeye başlandıkları bildirildi.

