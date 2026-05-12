Samsun'da sağanak sonrası oluşan selde hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati riskleri bulunmadığı bildirilen 12 kişiden bazıları kendi imkanlarıyla Havza Devlet Hastanesine gelirken bazıları ise sağlık çalışanlarınca getirildi.

Yaralılardan 11'inin ayakta tedavisi sürerken taşan dere nedeniyle sulardan korunmak için bina kenarındaki profillere tutunarak bir müddet su içerisinde bekleyen 83 yaşındaki Ali Ö'nün, yaşı gereği müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları su basmış, çok sayıda araç da sürüklenmişti.

Haberin Devamı

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, HAVZA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sel felaketi sonrası Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tavlı, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Havza ilçesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağanağın saat 18.00 gibi başladığını aktaran Vali Tavlı, "Havza ilçesinden geçen derelerde taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde bu hızlı yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi. Havza Kaymakamlığımız, Havza Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karayolları ekipleri ile AFAD ekipleri hızlı bir müdahale yaptı. Şu an yağış çekilmiş durumda, hava durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Tavlı, can kaybı yaşanmadığına işaret ederek şunları söyledi:

"İş yerlerine ve araçlara gelen zararlar var. Bunları tespit ettik. İş yeri sahiplerine, araç sahiplerine ve tüm Havzalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Jandarma ekibimiz, emniyet ekibimiz, kolluk birimlerimiz de güvenlik anlamında da çalışmalara destek veriyorlar. Samsun Valiliğinin ekipleri, Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, Havza Belediyesinin ve tüm kurumların ekipleri şu anda sahada çalışıyorlar. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek."

Haberin Devamı

Havza ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katlarını su basmış, çok sayıda araç da sürüklenmişti.

SAMSUN VALİLİĞİ: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Samsun Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası Havza ilçesinde meydana gelen su taşkınlarında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Samsun il genelinde etkili olan sağanak sonrası Havza ilçemizde meydana gelen su taşkınlarına ivedilikle müdahale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. 12 Mayıs 2026 Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğünce ilimiz geneli için yapılan meteorolojik uyarının ardından ihbarın verildiği saat itibarıyla ilgili afet grupları Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanmış olup, 17 ilçe AFAD Merkezi aktif hale getirilmiştir. Samsun’da Büyükşehir Belediyemiz, 17 ilçe kaymakamlığımız ve 17 ilçe belediyemiz bilgilendirilerek, teyakkuz haline geçirilmiştir. İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar neticesinde Havza ilçesi Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu gelen ihbarların ardından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ 7'nci Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü, Havza Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Gelen ihbarlar ağırlıklı olarak ev ve iş yerlerine yönelik olaylara ilişkin olup, herhangi bir can kaybı veya yaralı ihbarı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı