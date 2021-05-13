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AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Samsun'da Ramazan Bayramı'nda üzücü olay! Namaz çıkışı hayatını kaybetti

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Samsun'da Ramazan Bayramı'nda üzücü olay! Namaz çıkışı hayatını kaybetti

Samsun'da bayram kutlaması için havaya açılan ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden Fatih Akkuş'un (35) hayatını kaybetti. Havaya ateş açan zanlının belirlenmesi için Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Samsun'da Taşlık Mahallesi Merkez Camisi önünde bayram namazı sonrası bazı kişiler bayram kutlaması için havaya ateş açtı.

Namaz kıldıktan sonra dışarıya çıkanlar arasında bulunan Fatih Akkuş'un (35) vücuduna kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsunda Ramazan Bayramında üzücü olay Namaz çıkışı hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Havaya ateş açan zanlının belirlenmesi için Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Samsunda Ramazan Bayramında üzücü olay Namaz çıkışı hayatını kaybetti

Fatih Akkuş'un cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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