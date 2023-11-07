Samsun'da pompalı tüfekle öldürülmüştü! Katil zanlısı komşusu çıktı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Çay Mahallesi Irmak Caddesi’nde meydana geldi. Ferhat Kılıç, C.Ç.'ye, telefonda konuşurken, henüz bilinmeyen nedenle küfretti. Bunun üzerine C.Ç., Kılıç’ın yanına gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmada C.Ç., pompalı tüfekle Kılıç’ı vurarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç’ın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün Kılıç'ın komşusu olduğunu belirlediği C.Ç.’yi Canik ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.