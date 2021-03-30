Samsun'da polis takviyeli sıkı denetim!

Vaka sayısının artığı Samsun, koronavirüs risk haritasında 4 haftadır kırmızı listede yer alıyor. Vaka artışıyla birlikte kent genelinde denetimler de artırıldı. Pandemi ile etkin olarak mücadele için 209 ek polis görevlendirilmesi yapıldı. Konuyla ilgili Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 denetim ve tedbirleri kapsamında ilimizde alınan kararlara uyulup uyulmadığından denetlenmesi; halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde HES kodu sorgulaması yapılması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uymayanların ikaz edilmesi, toplum sağlığının korunması, pandemi ile etkin olarak mücadele edilebilmesi, halkın güvenlik içinde yaşadığı duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ilimize 189 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 209 takviye personel görevlendirilmesi yapılmıştır. İlimizde bugüne kadar alınan tedbirlere ilaveten takviye edilen personelle birlikte, Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 59 bölgede 1620 personel ile Covid-19 ile mücadele faaliyetlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.

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