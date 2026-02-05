×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da polis kontrolünden kaçan kişi 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Havza#Şerafettin İkiz
Samsunda polis kontrolünden kaçan kişi 2 gün sonra ırmakta ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 12:39

Samsun’un Havza ilçesinde polis kontrolünden kaçan Şerafettin İkiz (44), iki gün sonra ırmakta, köprünün altında ölü bulundu. Şerafettin İkiz’in ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Haberin Devamı

Hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Şerafettin İkiz ile bir arkadaşı, 3 Şubat’ta Amasya’nın Suluova ilçesinde yapılan polis denetiminden otomobille kaçtı. İkiz, Paşapınar mevkisine geldiğinde otomobili terk edip uzaklaştı. Diğer şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkiz eve gelmeyince ailesi, Havza Jandarma Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine İkiz’in son görüldüğü bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Paşapınar Mahallesi’ndeki Tersakan Irmağı’nın debisinin yükseldiği bölgede Şerafettin İkiz'e ait cep telefonu buldu. Bugün saat 03.00 sıralarında telefonun bulunduğu bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında ırmakta köprünün altında İkiz’in cansız bedeni bulundu. İkiz’in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Haberin Devamı

Şerafettin İkiz’in ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Gözden KaçmasınKağıthanede panik anları: Yangın var aşağı inin Kavga etmişler sonra binayı yakmışlarKağıthane'de panik anları: Yangın var aşağı inin! 'Kavga etmişler sonra binayı yakmışlar!'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınTaksiye alınmayınca ortalığı birbirine katmıştı: Yeni görüntüleri çıktı Başımıza gelen olay, pişmiş tavuğun başına gelmezTaksiye alınmayınca ortalığı birbirine katmıştı: Yeni görüntüleri çıktı! 'Başımıza gelen olay, pişmiş tavuğun başına gelmez'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Havza#Şerafettin İkiz

BAKMADAN GEÇME!