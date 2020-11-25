Samsun’da patileri kesilen 'Pamuk'un sahibi: Vuran değil de, sahibi ve komşusu suçlu gösteriliyor

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi'nde geçen hafta yaralı halde bulunan yavru köpeğin sahibi Arzu Saatoğlu fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği’ne gönderdi. Bunun üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, patileri kesilmiş, 'Pamuk' adlı köpeği, Samsun'a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğine getirildi. Burada cerrahi operasyon geçiren Pamuk'un tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan köpek, takılacak yürüteçle yaşamını sürdürecek.



100 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ



Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kurulan özel ekiple, Pamuk'un yaralanması olayını incelemeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasına el koyan ekipler, yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını inceledi. Ekipler, Pamuk'un önce tüfekle vurulması sonucu yaralandığı, ardından kopmak üzere olan bacaklarının köpeğin sahibi Hilmi Saatoğlu'nun komşusu tarafından kesilerek tedavi edilmeye çalışıldığı belirledi. Ekipler, Saatoğlu'nun komşusu olduğu öğrenilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüpheli savcı talimatıyla emniyette alınan ifadelerinin ardından, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SAHİBİ KONUŞTU



Pamuk, alınan valilik kararı ile yediemin olarak HAYTAP’a teslim edildi. Saatoğlu ailesi, olayın başından beri gerekli herkesle iletişime geçtiklerini fakat yardım edilmediğini öne sürdü. HAYTAP’a fotoğrafları atarak yardım isteyenlerin de kendisi olduklarını söyleyen Arzu Saatoğlu, kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ve ailelerinin hedef gösterildiğini söyledi.



Pamuk’u yavruyken ormanda poşete koyulmuş şekilde bulup sahiplendiklerini ifade eden Arzu Saatoğlu, “Bembeyaz bir yavruydu ve o nedenle Pamuk ismini verdik. Pamuk, zamanla ailemizin bir parçası haline geldi. Babam, onkoloji hastası olduğu için köpeğimizi kayınpederime emanet ettik, bu sebeple Pamuk’un beslenmesiyle ve bakımıyla kayınpederim ilgilendi. Olaydan sonra kayınpederim bizi aradı ve Pamuk’un komşumuzun kümesinde bulunan tavuğu boğduğunu, komşunun da Pamuk’un ardından bir cisim atarak zarar verdiğini söyledi. Kayınpederim, panik olmayalım diye bize olayı üstü kapalı bir şekilde anlattı. Bir sonraki gün fotoğrafları gördüğümde durumun ciddiyetini anladım. Pamuk, ailemize daha yavruyken katıldı ve aramızda bir gönül bağı oluştu. Bir şeyler yapmak için harekete geçtik, nasıl bir yol izleyeceğimizden emin olamadım ve yardımcı olabileceklerini düşündüğüm Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerine fotoğrafları göstererek şahsen yardım talebinde bulundum’’ dedi.



‘ASILSIZ PAYLAŞIMLARLA, AİLEMİZ HEDEF GÖSTERİLDİ’



Pamuk'a bu kötülüğü yapanların gereken cezayı almasını istediğini belirten Saatoğlu, “Yaşadığımız olayın başka canlılara zarar gelmemesi adına örnek teşkil edeceğini düşünerek HAYTAP yetkililerini durumdan haberdar ettim. Sonrasında olay, suçluyu aramaktan çıkıp sahibi suçlamak durumuna geldi. Pamuk, sessiz hayvanların sesi olsun isterken, HAYTAP tarafından yapılan asılsız paylaşımlarla, kamuoyu, yanlış yönlendirildi ve ailemiz hedef gösterildi. Ailemizin parçası Pamuk, valilik kararıyla bizden alınarak HAYTAP yetkililerine verildi. Kayınpederim Hilmi Saatoğlu başta olmak üzere ailecek bu duruma çok üzüldük. Karara saygı duymakla beraber, en kısa sürede olayın çözülmesini ve ailemizin mağduriyetinin giderilmesini temenni ediyoruz. Halkımızdan da yapılan açıklamaların doğru olduğunu teyit etmeden karar vermemelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.



‘PAMUK’U TÜFEKLE VURAN CANİ DEĞİL DE, SAHİBİ HEDEF GÖSTERİLİYOR’



Hilmi Saatoğlu’nun oğlu Suat Saatoğlu ise, “Pamuk’un donanımlı bir klinikte tedavi olabilmesi ve kamuoyu oluşturacak güçte olması sebebiyle, suçlunun bulunabilmesi için HAYTAP’tan yardım talep ettik. Ancak HAYTAP tarafından yapılan sosyal medya yayınları ile Pamuk’un bakımı ile ilgilenen babamız, bu durum hakaret içeren, tehdit içeren yorumlara, insan onuru hiçe sayılarak toplu linçe maruz bırakılarak ve üzüntümüzün katlanmasına sebep olmuştur. Pamuk’ tüfekle vuran caninin değil de, yardım istenebilecek dernek, klinik gibi yerlere ulaşması mümkün olan kişilere olayı bildirerek ihbarını sağlayan ve Pamuk’u kendi elleriyle ilgili federasyon temsilcisine emanet eden sahibinin ve komşusunun suçlu hedefi gösterilmesini kanımız donarak ve ibretle izlemekteyiz. HAYTAP’ın asılsız isnatlar içeren sosyal medya yayınları ile Pamuk’un reklam ve bağış aracı olarak istismar ve isnatları sonlandırmalarına yönelik talepte bulunduk. Ancak HAYTAP’ın, olayla ilgili gerçekler ortaya çıkmaya başlamış olmasına rağmen Pamuk’u alma talebimizle ilgili olarak maddi fayda beklentimiz olduğunu iddia etmiş, iftira ve karalama içerikli yayınlarına devam etmiştir" dedi.



'HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'



Havza Belediyesi'nden yardım istediklerini anlatan Saatoğlu, "Belediye zabıta ekiplerinden 4 kişi haberdar edilmiş, 3’ü hayvanın durumunu gelip görmüşken sahipli hayvan diye müdahale etmemiştir. Bu durum, arama ve kamera kayıtları ile sabittir. Sahipli hayvan diye müdahale edilmemesinin yanı sıra belediye veterinerinden bilgi alarak Veterinerlik Fakültesine sevki konusunda yönlendirmede dahi bulunulmamış, ‘Bugün ölmezse, yarın barınağa gönderilir, uyutulur’ diye geçiştirilmiştir. Etkin araştırma ve önlemlere ihtiyaç duymaktayız. Pamuk’un yavrusu Ateş’ten, çocuklarımızdan, bakımı ile ilgilenen babamızdan alınıp HAYTAP isimli federasyonun himayesine yediemin sıfatı ile dahi olsa bırakılmasına, HAYTAP tarafından malzeme yapılmasına razı olmamız beklenemez. Saatoğlu Ailesi hukuki yollarla hakkını aramaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.