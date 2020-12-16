Samsun'da patileri kesik bulunan 'Pamuk' sahiplendirilecek

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi’nde yaralı bulunan yavru köpeğin sahipleri, fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden HAYTAP Samsun Temsilciliği'ne gönderdi. Bunun üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, patileri kesilmiş ‘Pamuk’ adlı köpeği, Samsun’a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP’ın desteğiyle özel hayvan kliniğinde tedaviye alındı. Burada cerrahi operasyon geçiren 'Pamuk', tehlikeyi atlattı. Patilerine protezle takılacak 'Pamuk', daha kapsamlı tedavi için 28 Kasım’da Ankara’ya götürüldü.



‘HAYATI BOYUNCA GÖRMEDİĞİ SEVGİYİ GÖRÜYOR’



'Pamuk’un durumuyla ilgili HAYTAP'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "'Pamuk' bakıldığı klinikte o kadar çok seviliyor ki HAYTAP’lı abilerini ve ablalarını gördüğünde böyle mutlu oluyor. Belki de hayatı boyunca hiç görmediği sevgiyi, ilgiyi görüyor. Çok daha güzel günlerin, yılların olacak 'Pamuk', bize güven. HAYTAP sana çok güzel aile bulacak, bakacak ve sevecek. Sana başka kimse zarar veremeyecek” denildi.