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Samsun’da özel halk otobüsü şarampole devrildi: 21 yaralı

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#Samsun#Çarşamba#Özel Halk Otobüsü
Samsun’da özel halk otobüsü şarampole devrildi: 21 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 20:56

Samsun’un Çarşamba ilçesinde özel halk otobüsünün şarampole devrildiği kazada 21 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 18.45 sıralarında Samsun’un Çarşamba ilçesi Ambarköy mevkisinde meydana geldi.

Çarşamba ilçesinden kent merkezine giden Mustafa Öz yönetimindeki 55 ATT 114 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba Özel Halk Otobüsü Ambarköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otobüste bulunan 21 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüste bulunan yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle şarampole devrilen özel halk otobüsü vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri de karayolunu kısa süreliğine kapattı.

Samsun’da özel halk otobüsü şarampole devrildi: 21 yaralı

Samsun’da özel halk otobüsü şarampole devrildi: 21 yaralı

 

 

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#Samsun#Çarşamba#Özel Halk Otobüsü

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