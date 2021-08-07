MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
GeriGündem Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
(AA)
Haber Giriş: 07.08.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu Çevre Yolu'nda, Ordu yönüne giden Nazlı Atik'in kullandığı 06 MCU 47 plakalı otomobil, 200 Evler mevkisinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Araçta sıkışan Emine Demirbaş (74), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile çocukları Kerem (9) ve Görkem Atik (5), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi