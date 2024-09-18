×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da ormanda kenevir yetiştiren şüpheli, tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Orman#Kenevir
Samsunda ormanda kenevir yetiştiren şüpheli, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 15:22

Samsun’da evinin yakınındaki ormana kenevir eken kırk sekiz yaşındaki Bülent Şimşe tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Bülent Şimşek’in ormanda kenevir ekimi yaptığı bilgisini aldı. Şüphelinin evinde ve ormanda yapılan aramalarda, 63 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 34 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 15 gram tütünle karışık esrar maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Şimşek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Orman#Kenevir

BAKMADAN GEÇME!