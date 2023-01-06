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Samsun'da okula kardeşlerini görmeye gelen annesini öldüren liseli tutuklandı

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#Samsun#Polis#Okul
Samsunda okula kardeşlerini görmeye gelen annesini öldüren liseli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 17:00

SAMSUN'da ortaokulda eğitim gören 2 kardeşini görmek için okula gelen annesi Zerrin Büyük'ü (50) tabancayla vurarak öldüren, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (52) de yaralayan lise öğrencisi A.A.Ö. (17) ile babası A.Ö. (47), adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Canik ilçesindeki Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süre önce A.Ö.'den boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında olan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Okul idaresi durumu babaya bildirdi.

Babanın durumu oğluna iletmesi üzerine, bir lisede eğitim gören A.A.Ö. de okula geldi. A.A.Ö., yanındaki tabancayla Okul binasında annesi Zerrin Büyük'e, ardından da bahçedeki Bilgin İ.'ye ateş edip kaçtı. Yaralanan Zerrin Büyük ile Bilgin İ., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Zerrin Büyük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilgin İ.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Olay sonrası kaçan A.A.Ö. polis tarafından, suç aleti silahla evlerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin babası A.Ö. de gözaltına alındı. Baba ve oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.Ö. polisteki ifadesinde, "Annemin babamdan ayrılıp başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Okula geldiğini öğrenince ben de tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Zerrin Büyük'ün cenazesi ise defnedilmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'e gönderildi.

BABAYA EV HAPSİ, OĞLU TUTUKLANDI

Samsun'da, ortaokulda eğitim gören 2 kardeşini görmek için okula gelen annesi Zerrin Büyük'ü (50) tabancayla vurarak öldüren, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (52) de yaralayan lise öğrencisi A.A.Ö. (17), nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A.Ö.'nün babası A.Ö.’ye ise elektronik kelepçeyle ev hapsi verildi.

Okula çocuklarını görmeye gelen annesini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladıSamsun’da eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti babasında olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda okuyan 2 çocuğunu görmeye gittiği okulda 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö.'nün silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki şüpheli, annesinin erkek arkadaşı Bilgin İ.’yi (53) de okul bahçesinde vurarak ağır yaraladı.
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#Samsun#Polis#Okul

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