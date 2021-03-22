SAMSUN (AA)
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Samsun'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin marketlerden hırsızlık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, marketlerin güvenlik kameralarından tespit ettiği H.H.Ö'yü (33) kısa sürede yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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