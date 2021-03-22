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Gündem
SAMSUN (AA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Samsun'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı

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Samsun'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin marketlerden hırsızlık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, marketlerin güvenlik kameralarından tespit ettiği H.H.Ö'yü (33) kısa sürede yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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