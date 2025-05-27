×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da korkunç olay! Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Silahlı Saldırı #Traş
Samsunda korkunç olay Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 20:20

Samsun’un İlkadım ilçesinde Ahmet K. (46), aralarında husumet bulunan kardeşi Barış K.’yı (43) tıraş olduğu sırada tabancayla ensesinden vurdu. Barış K. ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Haberin Devamı

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış K.’yi tabancayla ensesinden vurdu. Ahmet K., olay yerinden kaçarken Barış K. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. İş yeri sahibi ve bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Silahlı Saldırı #Traş

BAKMADAN GEÇME!