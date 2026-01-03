×
Samsun'da korkunç olay! Evde çıkan yangında kayınvalide ile gelini hayatını kaybetti

#Samsun#Vezirköprü #Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 17:53

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yatalak hasta Zeynep Kaya (90) ile gelini Tuğba Kaya (38), hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Göl Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Mustafa Kaya'ya ait müstakil evde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yatalak hasta Zeynep Kaya ile gelini Tuğba Kaya'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeynep ve Tuğba Kaya'nın cansız bedenleri, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

#Samsun#Vezirköprü #Yangın

