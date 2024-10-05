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Samsun'da korkunç olay! Eşiyle tartışıp, damatlığıyla 6'ncı kattan atlayan doktor ağır yaralı

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#Samsun#İlkadım#Doktor
Samsunda korkunç olay Eşiyle tartışıp, damatlığıyla 6ncı kattan atlayan doktor ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 11:59

Samsun'un İlkadım ilçesinde hastanede, meslektaşı da olan eşiyle tartışma yaşadığı belirtilen pratisyen A.B.B.(26), evine dönüp damatlığını giyerek 6'ncı kattan atladı. A.B.B.'nin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Olay, 3 Ekim akşamı, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Meşale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi'nde çalışan pratisyen A.B.B. ile aynı hastanede görevdeyken, pratisyen eşi İ.P.B. (26) arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

A.B.B., işten erken çıkıp, evine gitti. Damatlığını ve rugan ayakkabılarını giyen A.B.B., 6'ncı kattaki evlerinden aşağı atladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B.B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. A.B.B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

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#Samsun#İlkadım#Doktor

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