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Samsun'da korkunç olay! Baba ile oğlu 2 saat arayla ölü bulundu

#Samsun#Atakum#Şüpheli Ölüm

Samsun'da Erdoğan Matur (78) fındık bahçesinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Babasının cesedini bulup işaret diliyle komşularına haber veren engelli oğlu Recep Matur'un (52) da 2 saat sonra evlerinin 200 metre uzağında cesedi bulundu. Baba ile oğlunun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Atakum ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışmak için evden çıkan Erdoğan Matur, geri dönmeyince işitme engelli oğlu Recep Matur, babasına bakmaya gitti. Bahçede babasının hareketsiz yattığını gören Recep Matur, işaret diliyle komşularına haber verdi. Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Erdoğan Matur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan Matur'un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

"BÜYÜKBAŞ SALDIRISI OLABİLİR"

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken oğlu Recep’in ortadan kaybolduğu fark edildi. Aile üyeleri ile komşular Recep Matur’un evlerinin 200 metre uzağında otlattığı büyükbaş hayvanlarının yanında cesedini buldu. Vücudunda boynuz darbeleri olduğu tespit edilen Recep Matur’un büyükbaş saldırısına uğradığı değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri, 2 saat arayla baba ve oğlunun şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

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"RECEP'İN KARDEŞİNE DE SALDIRIYORDU"

Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı "Oğlu bahçeye geldiğinde babasının yerde hareketsiz olduğunu gördü. Bana haber verdiler. Sonra 112'ye ve jandarmaya haber verdik. Recep, mahallemizin maskotuydu. 7-8 tane kendi hayvanları var. Hayvanların içerisinde bir tane öküz var. Bu hayvan saldırgan olduğu için Recep'in kardeşine de saldırıyordu. Recep de hayvanları otlatmadan getirirken öküz ona vurdu. Tahminen 50-60 metre sürükleyerek ormanın kenarına kadar indirmiş. Orada da kendisi rahmetli olmuş. Baba ve oğlu 2 saat arayla öldüler" diye konuştu.

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#Samsun#Atakum#Şüpheli Ölüm

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