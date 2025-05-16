Samsun'da korkunç olay! Ablasını kaçıran kuzenini öldürmüştü... Yeğeninin kollarından tutup oğluna 'Vur lan vur' dediği ortaya çıktı

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T. (24) ile konuşmak için buluştu. M.T., tabanca ile Okan Doğan T.'yi göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Okan Doğan T., yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Okan Doğan T.’yi kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YEĞENİNİN KOLLARINDAN TUTUP OĞLUNA "VUR LAN VUR" DEMİŞ

İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Okan Doğan T.’nin kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırıp vurdurduğu ortaya çıktı. Olayı azmettirdiği iddia edilen M.T.'nin babası H.İ.T.(48) de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.