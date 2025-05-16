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Samsun'da korkunç olay! Ablasını kaçıran kuzenini öldürmüştü... Yeğeninin kollarından tutup oğluna 'Vur lan vur' dediği ortaya çıktı

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#Samsun#İlkadım#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 11:38

Samsun'un İlkadım ilçesinde ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.’yi (24) tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk ile olayı azmettirdiği iddia edilen babası H.İ.T. adliyeye sevk edildi. Baba H.İ.T.'nin kollarını tuttuğu yeğenini, 16 yaşındaki oğluna "Vur lan vur" diyerek tabancayla vurdurttuğu ortaya çıktı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T. (24) ile konuşmak için buluştu. M.T., tabanca ile Okan Doğan T.'yi göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Samsunda korkunç olay Ablasını kaçıran kuzenini öldürmüştü... Yeğeninin kollarından tutup oğluna Vur lan vur dediği ortaya çıktı

Okan Doğan T., yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Okan Doğan T.’yi kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsunda korkunç olay Ablasını kaçıran kuzenini öldürmüştü... Yeğeninin kollarından tutup oğluna Vur lan vur dediği ortaya çıktı

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Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsunda korkunç olay Ablasını kaçıran kuzenini öldürmüştü... Yeğeninin kollarından tutup oğluna Vur lan vur dediği ortaya çıktı

YEĞENİNİN KOLLARINDAN TUTUP OĞLUNA "VUR LAN VUR" DEMİŞ

İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Okan Doğan T.’nin kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırıp vurdurduğu ortaya çıktı. Olayı azmettirdiği iddia edilen M.T.'nin babası H.İ.T.(48) de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsunda korkunç olay Ablasını kaçıran kuzenini öldürmüştü... Yeğeninin kollarından tutup oğluna Vur lan vur dediği ortaya çıktı

Samsunda korkunç olay Ablasını kaçıran kuzenini öldürmüştü... Yeğeninin kollarından tutup oğluna Vur lan vur dediği ortaya çıktı

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#Samsun#İlkadım#Cinayet

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