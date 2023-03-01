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Samsun'da korkunç olay! 9 yaşındaki çocuk kafasından vurularak öldürüldü

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#Samsun#Çarşamba#Cinayet
Samsunda korkunç olay 9 yaşındaki çocuk kafasından vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 10:16

Samsun'da Metin T., husumetlisinin aracı diye bir otomobile düzenlediği silahlı saldırıda araçta bulunan 9 yaşındaki çocuk kafasından vurularak öldürdü.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Arımköseli Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin T. (47) aralarında husumet bulunan şahsın aracı zannedip bir otomobile tabanca ile ateş açtı. Araca isabet eden kurşunlardan biri sağ arka kapı camından içeri girip araçta bulunan 9 yaşındaki Enes Tayyip Oflaz'ın sağ gözünün altına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan Metin T., Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığı silah ise kız kardeşine ait evde ele geçirildi.

Olayla ilgili Metin T.'nin kız kardeşi i.A. ve eniştesi Y.A. da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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#Samsun#Çarşamba#Cinayet

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