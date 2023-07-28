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Samsun'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü

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#Samsun#Ayvacık#Cinayet
Samsunda korkunç olay 16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 15:25

Samsun’un Ayvacık ilçesinde V.S.K. (16), birlikte yaşadığı annesi Melek Baştürk’ü (43), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütlüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. 

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay sonrası kaçan V.S.K. dün akşam saatlerinde jandarmaya giderek teslim oldu.

 

 

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#Samsun#Ayvacık#Cinayet

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