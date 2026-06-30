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Samsun’da korkunç kaza! Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ile eşi öldü

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#Samsun#Hüseyin Bulut#Gönül Bulut
Samsun’da korkunç kaza Otomobil park halindeki TIRa çarptı; sürücü ile eşi öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 12:49

Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 53 yaşındaki Hüseyin Bulut ile aynı yaştaki eşi Gönül Bulut hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaza, saat 10.40 sıralarında Samsun-Sinop yolu Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Bulut (55) yönetimindeki 55 AHA 976 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Samsun’da korkunç kaza Otomobil park halindeki TIRa çarptı; sürücü ile eşi öldü

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İhbarla bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hüseyin Bulut’un eşi Gönül Bulut'un (53) hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun’da korkunç kaza Otomobil park halindeki TIRa çarptı; sürücü ile eşi öldü

HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Bulut ise sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Bulut da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Samsun#Hüseyin Bulut#Gönül Bulut

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