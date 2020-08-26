MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun'da 'köpek bakım çiftliği'ne uyuşturucu baskını
GeriGündem Samsun'da 'köpek bakım çiftliği'ne uyuşturucu baskını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Samsun'da 'köpek bakım çiftliği'ne uyuşturucu baskını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun'da 'köpek bakım çiftliği'ne uyuşturucu baskını
Abone Olgoogle-news

SAMSUN'da, 'köpek bakım çiftliği' olarak kullanılan araziye yapılan baskında 118 kök kenevir bitkisi ve 10 kilo 600 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 'köpek bakım çiftliği' olarak kullanılan arazide kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dronla yapılan çalışma sonucu çiftiliğe yapılan baskında; 118 kök kenevir bitkisi ve 10 kilo 600 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle