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Samsun'da kızını darbeden eski sevgiliyi tabancayla vurarak yaraladı

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#Samsun#Atakum#Silahlı Saldırı
Samsunda kızını darbeden eski sevgiliyi tabancayla vurarak yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 11:48

Samsun’un Atakum ilçesinde kızını darbeden onun eski sevgilisi B.E.O.’yu tabancayla kalçasından vurdu. Otomobiline binen B.E.O., M.İ.’nin bacağına çarparak kaçtı. B.E.O.'yu vuran M.İ. gözaltına alındı.

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Olay, Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. M.İ.’nin kızı, eski sevgilisi B.E.O. tarafından darbedildi. Bunu duyan M.İ., B.E.O.’yu arayıp buluştu. Taraflara arasında çıkan tartışmada M.İ., B.E.O.’yu tabancayla sol kalçasından vurarak yaraladı.

Otomobiline binen B.E.O., M.İ.’nin bacağına çarpıp kaçtı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden B.E.O., burada tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.İ.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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#Samsun#Atakum#Silahlı Saldırı

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