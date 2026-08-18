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Samsun'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

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#Samsun#Çocuk Tacizi#Cinsel İstismar
Samsunda kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 13:10

Samsun'un Canik ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 75 yaşındaki O.S., küçük kızın yakınları tarafından sopalarla darp edildi. Kanlar içinde kalan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Olay, Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.S. (75), 4 yaşındaki H.Ç.'nin pantolonunu indirdi. Olayı çocuğun yakınlarının görmesi üzerine şüpheliye saldırdıkları ve sopalarla darp ettikleri ileri sürüldü.

Samsunda kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

Darp sonucu kanlar içinde kalan O.S., Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsunda kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

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Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen O.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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#Samsun#Çocuk Tacizi#Cinsel İstismar

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