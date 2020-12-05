Samsun'da kısıtlama sessizliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde, sokak ve meydanlar kısıtlama ile birlikte boş kalırken, ana güzergah noktalarında polis ve jandarma kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler buralarda araçları tek tek durdurup vatandaşların gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca belediye ekipleri tarafından da kentte bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.



Samsun, son iki hafta içinde Türkiye'de koronavirüs vakaları yüzde 100 artış gösteren 3 kentten biri olmuştu.