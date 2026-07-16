Samsun'da kediye tekme atan şüpheli tutuklandı! 'Sinirliydim, pişmanım'

Haberin Devamı

İlkadım ilçesinde ismi öğrenilemeyen kişi, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp kaçtı. Durumu görüp, büfeden çıkanlar, duruma tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından kediye şiddet uygulayan kişi, yürümeye devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, araştırmalarında, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti. D.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

TUTUKLANDI

Haberin Devamı

K.ediye tekme atan D. G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Sinirliydim ağabey, pişmanım” dedi.