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Samsun'da kediye tekme atan şüpheli tutuklandı! 'Sinirliydim, pişmanım'

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#Samsun#İlkadım#Kedi
Samsunda kediye tekme atan şüpheli tutuklandı Sinirliydim, pişmanım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 15:37

Samsun’un İlkadım ilçesinde yürürken önündeki kediye tekme atan 29 yaşındaki D.G. gözaltına alındı. D.G.'nin bipolar bozukluğu bulunduğu ve yüzde 40 engelli olduğu belirtildi. Tutuklanan D.G. adliye çıkışı gazetecilere, "Sinirliydim ağabey, pişmanım" dedi.

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İlkadım ilçesinde ismi öğrenilemeyen kişi, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı. Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp kaçtı. Durumu görüp, büfeden çıkanlar, duruma tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından kediye şiddet uygulayan kişi, yürümeye devam etti.

Samsunda kediye tekme atan şüpheli tutuklandı Sinirliydim, pişmanım

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, araştırmalarında, şüphelinin D.G. olduğunu tespit etti. D.G., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu ortaya çıktı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANDI

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K.ediye tekme atan D. G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Sinirliydim ağabey, pişmanım” dedi.

Samsunda kediye tekme atan şüpheli tutuklandı Sinirliydim, pişmanım

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#Samsun#İlkadım#Kedi

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