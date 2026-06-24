Samsun'da kayıp olarak aranan Esma Türkel, nehre düşen otomobilde ölü bulundu

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Bir kurumda devlet memuru olan Esma Türkel, 3 gün önce eve dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Türkel'i arama çalışmaları sürerken, bugün Kızılırmak Nehri'nde bir aracı görenler ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Araçta kadın cesedine ulaşıldı.

İncelemede, cesedin Esma Türkel'e ait olduğu belirlendi. Türkel'in kullandığı otomobille gece saatlerinde nehre düştüğü üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.