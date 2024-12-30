Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 8. gününde.... 'Daha önce 2-3 sefer batmışlardı, yüzerek kıyıya çıkmışlardı'

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta saat 18.30 sıralarında Karabahçe Sahili'nden 'Muratım 55' adlı tekneyle denize açılan Halil Kayış (45) ile Muhammer Sevgili'ye ulaşılamayınca arama başlatıldı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile deniz polisleri, deniz ve havadan, jandarma ve AFAD ekipleri karadan arama çalışmalarını sürdürdü. 27 Aralık'ta Karabahçe Mahallesi mevkisinde Halil Kayış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Muhammer Sevgili'yi arama çalışmaları ise 8'inci gününde sürüyor.

"DENİZİN İÇİNDE FIRTINA ESTİ"

Amatör balıkçı Hamza Torun (44), "Daha önceden de böyle olaylar olmuştu. Teknelerimiz batmıştı ama yüzerek çıkmıştık. Kenara yakındık ama pazar günü olan olay çok farklı. Denizin içinde fırtına esti ama sahile rüzgarı gelmedi. O yüzden fırtına esmediği için arkadaşlarımız denizi anlayamadı. Bu arkadaşlarımız aslında çok tecrübeliler; ama fırtına tekneyi alabora etti. Arkadaşlarımız daha önceden 2-3 sefer batmışlardı ama o zamanlar yüzerek kıyıya çıkmışlardı. Bu seferki biraz farklı oldu. O zamanki tekne de ahşaptı ve tekne kendiliğinden kıyıya gelmişti. Bu tekne de fiber olduğu için direkt dibe bastırdı. Bu olay yaklaşık 10 sene önce olmuştu" dedi