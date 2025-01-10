×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Samsun'da kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili 19 gündür aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Karadeniz#AFAD
Samsunda kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili 19 gündür aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 12:48

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denizde kaybolan amatör balıkçı Muhammer Sevgili'yi (50) arama çalışmaları, 19'uncu günde de sürüyor.

Haberin Devamı

Çarşamba ilçesindeki Karabahçe Sahili ile Costal Limanı arasında 22 Aralık'ta Muhammer Sevgili ve Halil Kayış (45), 'Muratım 55 D 1416' isimli tekneleriyle balık avlamak üzere denize açıldı. Bir süre sonra iki balıkçıdan haber alınamayınca, arama çalışması başlatıldı. 26 Aralık'ta, açıldıkları noktadan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte batmış halde bulunan tekneye ulaşıldı. Bir gün sonra, Halil Kayış'ın cansız bedeni, Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu.

AİLESİ UMUTLA BEKLİYOR

Arama kurtarma ekipleri, 19 gündür kayıp olan Muhammer Sevgili'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra deniz polisleri, jandarma, AFAD ve dalgıçlar da arama yapıyor. Kayıp balıkçının eşi Lale Sevgili ve yakınları, Karabahçe sahilinde çalışmaları yakından takip ediyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Karadeniz#AFAD

BAKMADAN GEÇME!