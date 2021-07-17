Samsun'da kahvehane tarandı! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Taflan Mahallesi Yalı Camisi yakınında bulunan kahvehanede oturanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.



Saldırıda, Bayram Taşkara (60), oğlu Hacı Recep Taşkara (27), Ali Bilgin (20) ve Bilgivar Akpınar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bayram Taşkara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.



Ekipler, olay yerinde çok sayıda tüfek ve tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi.







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