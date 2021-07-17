MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSamsun'da kahvehane tarandı! Ölü ve yaralılar var
GeriGündem Samsun'da kahvehane tarandı! Ölü ve yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 04:21 | Son Güncelleme:

Samsun'da kahvehane tarandı! Ölü ve yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun'da kahvehane tarandı! Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Atakum ilçesinde, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taflan Mahallesi Yalı Camisi yakınında bulunan kahvehanede oturanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, Bayram Taşkara (60), oğlu Hacı Recep Taşkara (27), Ali Bilgin (20) ve Bilgivar Akpınar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bayram Taşkara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsunda kahvehane tarandı Ölü ve yaralılar var

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, olay yerinde çok sayıda tüfek ve tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi.
Samsunda kahvehane tarandı Ölü ve yaralılar var


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi