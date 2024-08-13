Samsun'da kahreden olay: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti! Ailesinin feryadı yürek yaktı

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 7 yaşındaki Mustafa Mohammed Husseın, 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü.

Yere düşerek ağır yaralanan Irak uyruklu çocuk, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinin acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan ailesi hastanede sinir krizleri geçirdi. Acılı anne Nour Husseın'nın feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.