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Samsun'da kahreden olay: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti! Ailesinin feryadı yürek yaktı

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#Samsun#İlkadım#Çocuk Ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 12:19

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hastanede çocuklarının ölüm haberini alan aile, sinir krizi geçirdi. Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 7 yaşındaki Mustafa Mohammed Husseın, 3. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü.

Yere düşerek ağır yaralanan Irak uyruklu çocuk, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinin acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan ailesi hastanede sinir krizleri geçirdi. Acılı anne Nour Husseın'nın feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Samsun#İlkadım#Çocuk Ölümü

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