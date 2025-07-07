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Samsun'da kadın cinayeti! Erkek arkadaşının darbettiği Sevda, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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#Samsun#Kadın Cinayeti#Sevda Türker
Samsunda kadın cinayeti Erkek arkadaşının darbettiği Sevda, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 12:48

Samsun’un Atakum ilçesinde erkek arkadaşı Kemal Gündoğdu (41) tarafından dövülen Sevda Türker (44), 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, 15 Haziran’da Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Kemal Gündoğdu ile alkollü eğlence mekanında çalışmasını istemediği Sevda Türker arasında bu nedenle tartışla çıktı. Tartışma sırasında Gündoğdu, Türker’i dövdü. 17 Haziran saat 05.00 sıralarında fenalaşan Türker, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Sevda Türker, 2 gün önce erkek arkadaşı tarafından dövüldüğünü söyleyince doktorlar polise haber verdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, gemide aşçılık yapan Gündoğdu’yu aynı gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kemal Gündoğdu, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Sevda Türker, sabah saatlerinde 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan ön otopside Sevda Türker’in beyin kanaması sebebiyle öldüğü belirlendi.

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#Samsun#Kadın Cinayeti#Sevda Türker

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