MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Samsun’da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı
GeriGündem Samsun’da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Samsun’da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsun’da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı
Abone Olgoogle-news

Samsun’da inşaattan düşen işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 42 yaşındaki Mustafa Eroğlu çalıştığı inşaatın 5. katından düştü. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen Eroğlu, burada tedavi altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre Eroğlu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İş arkadaşları ve yakınları hastane önünde endişeli bir bekleyiş içine girdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle